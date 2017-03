“Los municipalizadores estuvimos ahí, porque el municipio no hizo nada por Las Grutas en la temporada”

Así lo manifestó Enrique Alderete, uno de los referentes de la municipalización de la villa balnearia “fuimos con tranquilidad a manifestarnos, principalmente quejarnos porque la municipalidad, en realidad, ha hecho muy poco por Las Grutas en esta temporada y además porque es un derecho que nos asiste, hay una ley aprobada y queremos la posibilidad de autogestionarnos” señaló además “nosotros estaremos en todos los lugares posible para llevar nuestras banderas” indicó.

“Hemos sido testigo de un discurso del señor intendente donde no evidenció ningún plan, ninguna obra a futuro para Las Grutas, es lamentable de cómo están abandonando el balneario, aplaudieron donaciones de un empresario, esto quiere decir que nada han puesto en marcha en este lugar desde el municipio” aseveró Alderete.

“El otro día el señor Chiflet dijo que no hacía falta que vayamos a la asamblea, no representa el pensamiento de la mayoría de los municipalizadores, la oportunidad de estar frente a frente con el intendente y mostrarle las banderas es algo que tenemos que hacer como grupo que pretende ser municipio independiente, es lamentable que muchos no sigan la lucha por la segregación” afirmó.

Informativo Hoy