“Los vetos de Ojeda son asombrosos, no sólo por la falta de claridad sobre lo que veta, sino porque desconoce la situación que se da en esas arterias durante todos los días.” Así se refirió el concejal José María Clemant, al opinar sobre el veto del intendente Ojeda respecto a la normalización de la calle Irigoyen entre 9 de Julio y Moreno.

El Concejal explica el porqué de la ordenanza: “Dicha arteria es intransitable por el elevado número de autos que circulan para acceder a diferentes instituciones, escolares y bancaria; por eso el cuerpo entero trabajó, incluso basándose en informes de los mismos funcionarios del gobierno, para lograr una ordenanza y empezar a ordenar el tránsito antes de lamentar algún hecho trágico.”

“La idea nuestra fue más rigurosa puesto que pretendíamos hacerla de una sola mano, no sólo a la calle Irigoyen sino también a la calle Mitre, pensando a la localidad como toda ciudad que tiene sus avenidas de mano única, pero la resistencia de la mayoría nos cambió la decisión.” Aclaró el Edil de JSRN.

“Ahora, vetar la ordenanza por el sólo hecho de que los vecinos no podrían estacionar frente a sus casas, es insólito. No sólo no es así, porque cada vecino puede estacionar en su casa en sus respectivas entradas para autos, salvando alguna particularidad, sino también observamos que no interpretó la ordenanza ni cómo se regularizó el tránsito en esa calle.” Concluyó Clemant.-

Fuente: Bloque de JSRN