Migani: “La energía nuclear es limpia y genera muy poco residuo”

“Antes de confirmar la instalación de una central nuclear en la provincia, primero debe llegarnos un estudio de impacto ambiental que tenderemos que evaluar como cualquier otro tipo de proyecto”. Lo afirmó la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro, Dina Migani, en FM DE LA COSTA.

Migani señaló: “Llegado el momento de la presentación del estudio de un impacto ambiental nosotros tenemos la obligación de evaluar ese impacto, llamar a audiencia pública y emitir una resolución aprobatoria o no. Eso es obligación. Esa es nuestra función como autoridad ambiental de la provincia”.

La Secretaria de Medio Ambiente aclaró: “Recién se están evaluando los 8 puntos que determinan la instalación o no de la planta.Estos tienen que ver con el análisis de los factores climáticos -más que nada- que determinan la instalación o no de la central y que no se pueden resolver con una obra de ingeniería”.

Al detallar algunos de esos puntos mencionó: “No deben haber volcanes ni movimientos sísmicos, el lugar no debe pertenecer a áreas naturales protegidas y tampoco debe estar en cercanía de comunidades originarias”, precisó.

Luego de haber mantenido contacto con diferentes autoridades relacionadas sobre el tema, la autoridad ambiental de la provincia de Río Negro concluyó: “Me quedó en claro que es energía limpia, con muy poco residuo y que tenderemos que evaluar el impacto ambiental como cualquier tipo de proyecto”, a su vez aclaró, “el impacto debe ser mínimo”.

