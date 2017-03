El gobernador Alberto Weretilneck habló respecto al paro docente y al rechazo al ofrecimiento salarial por parte de los maestros.

En ese sentido, manifestó que el tema del debate es lo que se pretende de aumento desde el sector docente, y lo que el Estado puede pagar “El incremento debe tener una lógica, y debe estar en virtud de los ingresos provinciales y del índice inflacionario, porque todos los años anteriores los salarios rionegrinos se incrementaron de acuerdo a la inflación, y en algunos casos, incluso por encima de ella. Si esto no hubiera sido así sería imposible haber llevado en esta gestión el salario docente del puesto 20 al cinco a nivel nacional”.

Para Weretilneck, el gremio aceptó discutir los salarios de acuerdo a la inflación de años anteriores por lo cual corresponde hacer lo mismo en el actual “La inflación de este año está pronosticada en un 18% y los analistas más pesimistas evalúan un 22 o 23%. Entonces, no puede haber un aumento de 35% porque no va a haber plata porque los ingresos de la provincia crecen de acuerdo a la inflación. Dar un aumento de esas características sería no poder pagar los sueldos”.

Sobre el mismo punto el gobernador indicó “Nosotros queremos es discutir salarios de acuerdo a la inflación, ni siquiera por debajo, tal cual sucedió en los años anteriores”.

noticias.net