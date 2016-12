Noale pidió la anulación de su interpelación

La nota presentada al Concejo Deliberante lleva la firma del propio Luis Noale y del intendente Luis Ojeda.

La misiva cuestiona la notificación para la sesión por interpelar al secretario de servicios públicos y además señalan que Héctor García ya no está más en el gobierno y que la interpelación deberá ser ante el nuevo funcionario a designar.

Noale plantea la nulidad absoluta de su llamado ante la legislatura comunal, ya que el llamado a sentarse ante los concejales se sustenta ante la ordenanza 2141 del 2003 donde menciona que el registro de atmosféricos están bajo la órbita de la secretaría de Obras y Servicios Públicos y que el artículo tres de la misma no fue reglamentada y que no ha cobrado operatividad.

Por otro lado la Secretaría de Obras y Servicios Públicos fue desmembrada en diversas secretarías y/o direcciones, por ello carece de tratamiento.

Por otra parte señalan en la nota que la ordenanza fue creada en momentos que no había cloacas en la localidad a diferencia de que actualmente la localidad cuenta con gran parte del tendido cloacal y cuenta como contralor Aguas Rionegrinas.

Asimismo señala Noale que el servicio de atmosféricos se encuentra bajo la órbita de otros contralores que pertenecen a la esfera municipal que tiene que ver con la habilitación de vehículos y que no son inherentes a las funciones de la cactual secretaría de servicios públicos.

Ante esto, señala el funcionario, que no podrán responder cabalmente puesto que es ajeno a su función y que piden que se llame a los responsables de ARSA.

En este contexto, expresan Noale y Ojeda, que declaren de nulidad absoluta el llamado a la interpelación e invita a los concejales de la oposición a que utilicen sus fuerzas en realizar gestiones concretas ante el gobierno provincial y nacional para mejorar la calidad de vida de los sanantonienses.

