Ojeda “la ampliación de la red de gas es una obra prioritaria”

El intendente municipal viajó a Buenos Aires en la semana y luego se presentó el viernes en la legislatura por el Plan Castello.

“Mi prioridad es la red de gas, la ampliación para Las Grutas y San Antonio Oeste, se incluyó en el Plan de endeudamiento provincial y me parece bien que así sea, pero no me quiero quedar solo con eso, por ello me reuní con Miguel Pichetto para que ayude a gestionar desde Nación por el gasoducto” agregó que “también dialogamos con el senador por la posibilidad de nuevos planes de vivienda y la inauguración de las obras de acceso que serán el próximo mes”.

“Hemos tenido un crecimiento importante en habitantes, nos está quedando todo muy acotado, los servicios y la disponibilidad de viviendas, por ello solicité la forma de acceder a mayores beneficios, por otra parte me reuní con Juan Martín para que podamos obtener un crédito mediante Nación Leasing para la compra de material rodante, necesitamos un camión recolector y una máquina vial más, así que me traje todos los papeles para poder iniciar este trámite” indicó Ojeda.

“Con la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad avanzamos en la posibilidad que llegue para la municipalidad un medio de transporte para chicos con discapacidad, esperemos que nos confirmen y que podamos conseguir este utilitario luego estuve con el subsecretario de Organización Comunitaria, habrá un aporte para la compra de juegos inclusivos e integradores para niños con discapacidad para ser instalada en la renovada costanera” sostuvo el mandatario comunal.

“Otra actividad que dialogamos con el senado Pichetto fue gestionar la apertura de una oficina dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos exclusiva, no que esté vinculada a otra dependencia nacional, me parece que es necesario para San Antonio y para la gran cantidad de trámites que se realizan en la ciudad” finalizó.