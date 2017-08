Para Clemant, Gatti es la representación genuina de Río Negro

Respecto a su labor parlamentaria mencionó, en particular, la normalización del parador “La Rinconada” e igualmente de las Canchas de Paddle de Las Grutas, además del próximo llamado a licitación del parador de la Cuarta Bajada.

En la misma oportunidad, dejó en claro que la propuesta presentada por JUNTOS busca obtener el acompañamiento de la gente para lograr una representación genuina de Río Negro. “Llevando a Fabián Gatti como precandidato a Diputado Nacional, nos aseguramos que el podrá encarnar el espíritu rionegrino, sin la presión de responder a tendencias nacionales.”

Como Presidente del Bloque de Concejales de JSRN, Clemant coincide con sus pares en convocar a que los vecinos no desperdicien la posibilidad de elegir, dentro de los rieles democráticos, a quien los represente, afirmando que “No hay que militar para un voto nulo”.

Agrega que “Se deben diferenciar los temas, ya que no es sano que se mezcle en una campaña electoral la conveniencia o no de la instalación de una planta nuclear en la región. Esta circunstancia le resta importancia a ambas cuestiones al no tratarlas seriamente dentro del ámbito que le corresponde a cada una.” Aunque aclara que respeta las expresiones de la gente, tanto a favor como en contra, ya que todo debate que conduzca a generar opciones, es válido y positivo para toda la comunidad.