Pesatti: “El avión no llegó al nivel de altura para cambiar de piloto”

El vicegobernador Pedro Pesatti se sinceró y dijo que el oficialismo necesita de la continuidad de Alberto Weretilneck para “estabilizar” a Juntos.

“El avión no llegó al nivel de altura para cambiar de piloto”, sintetizó.

El titular de la Legislatura supeditó esa posibilidad a la reforma constitucional.

Pesatti transparentó el núcleo político del oficialismo y, también, fue franco al repasar su rol.

“Es muy difícil ser vice. Evito meterme en algunos temas para evitar especulaciones. Yo soy el copiloto”, enfatizó.

Centrado en Weretilneck, el oficialismo armó su partido, pero hay voces censoras por la carencia de canales políticos y un curso demasiado concentrado.

El exministro y legislador Ricardo Arroyo lidera esa avanzada, que incluso prevé su alejamiento.

“Río Negro” se reunió con Pesatti para repasar el presente del oficialismo. El vice refuta toda crítica a la falta de debate. “No es cierto. La mayor característica de Weretilneck es que escucha, incluso algunos lo critican porque que escucha demasiado. Nadie puede cuestionarlo por eso”, afirmó.

P: ¿La observación está en la falta de análisis político y partidario conjunto?

R: No se trata de una discusión formal. No es un día, no es una hora. Es una actitud de diálogo permanente y constructivo. El gobernador atiende a todos. Es el líder del grupo, y arma con lo que tiene, están y aportan ideas. Yo siempre puedo debatir.

P: Pero es el vicegobernador. ¿En este escenario, hay quienes esperan un rol político más activo de usted?

R: Es muy difícil ser vice y evito meterme en algunos temas para no alentar especulaciones. Usted mismo ha dicho que me dedico más a lo deportivo y cultural. Pero mi actuación ha sido importante en asuntos centrales, como el debate petrolero, y en los momentos difíciles. Soy el copiloto, y quiero ser el mejor copiloto.

P: ¿Y el partido Juntos Somos Río Negro en qué estaría en este momento?

R: Este proceso no comenzó ahora con el partido, empezó mucho antes. Posiblemente, en el 2012 se inició al configurarse lo que después sería Juntos. Ya entonces planteé la reelección de Weretilneck para que el proceso tuviera consistencia. Yo quería que se afiliara al justicialismo y se quedaba con todo. Es un peronista no asumido. ¿Que pasará en el PJ rionegrino que necesitamos dirigentes de afuera para los grandes cambios? En el 80 fue Remo Costanzo –proveniente del desarrolismo- quien lo democratizó y se podría hacer un paralelismo con Weretilneck.

P: Y al peronismo que está en Juntos… ¿qué le deja Weretilneck?

R: Respeto… valoración… escucha… me emociona con eso que dice a la gente de hacer para que “sean un poquito más feliz”. Y es creíble. Me da mucha bronca que lo subestimen.

P: Con semejante exaltación, ¿es posible Juntos sin Weretilneck?

R: No es una exaltación. Ya hablamos de formar un partido de verdad y fundaremos una escuela de dirigentes, aspiramos a cuadros formados.

P: Recordó que en 2012 ya planteó la reelección. ¿Habrá ahora otra reelección?

R: Dependerá de las circunstancias, lo que ocurra en octubre. Necesitamos la reelección de Weretilneck, ya que aún no hemos logrado estabilizar a Juntos. Estamos en un avión y no llegamos al nivel de altura para cambiar de piloto.

P: ¿Esa posibilidad de reelección será por reforma constitucional o por interpretación judicial?

R: Por reforma, pues hay que saldar problemas de origen de la anterior, que se concretó con el conflicto de la capital, con avidez de sumar derechos y se perdió de vista al desarrollo provincial.