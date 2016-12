Pescadores Artesanales podrían cortar el muelle pesquero municipal

En la mañana de hoy, el sector de la pesca artesanal se concentró en Prefectura Naval, solicitando reunión con el jefe local.

Según señaló Alejandro Sarmiento a este medio digital, que la medida es porque los barcos de mayor eslora, tanto de la flota intermedia, como los industriales, ingresan a la zona exclusiva que se cedió a la pesca artesanal que son tres millas desde la costa “nadie controla, dice Bridi que no es así, pero nosotros tenemos filmaciones y fotos de que debemos compartir la actividad con barcos de gran tamaño en zona que se firmó es artesanal, pero el problema surge que estos señores se meten en nuestro sector de pesca y es un peligro para los barcos pequeños” sostuvo Sarmiento que manifestó se ha comunicado con el legislador Adrián Casadei para que lleve la preocupación al gobierno provincial “acá no existe la policía de pesca, el director Rubio brilla por su ausencia, si esto no se soluciona para esta tarde tomaremos medidas de cortar el muelle, porque nos siguen ninguneando” sostuvo el pescador.

Fuente: Informativo Hoy