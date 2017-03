Qué dicen las primeras pericias sobre los cuerpos de los dos muertos

Son, por ahora, investigaciones preliminares, pero empiezan a mostrar, de la peor manera -la muerte- lo que ocurrió en Olavarría, en el descontrol mortal del recital del Indio Solari. Los cuerpos de los dos fallecidos empiezan a hablar y lo que dicen, por ahora, no dan una hipótesis concluyente. De todos modos, recién el lunes, ya más de un día después, estarán las autopsias definitivas.

Fuentes seguras involucradas en el operativo desplegado tras el desmadre de la noche del sábado confirmaron a Clarín que el hombre NN de entre 25 y 30 años murió tras un “paro cardiorespiratorio traumático” que podría tener como causa consumo de drogas. “No tiene heridas internas ni externas, pero igual se investiga como posible homicidio”, indica el portavoz que pide reserva de identidad y que, antes de hablar con este medio, tuvo contacto con los médicos que intervinieron en las pericias.

El segundo caso, de apellido De León y de 42 años de edad, la situación es aún más incierta, ya que además de no presentar lesiones ni golpes, el motivo del deceso es un coágulo que impidió la circulación sanguínea desde y hacia el corazón. “Tenía excoriaciones leves que no implican para nada el deceso”, admite el vocero, aunque no descarta que esa derivación clínica pueda tener relación con la participación en el típico “pogo ricotero”, por el que los participantes del recital saltan y se entrechocan con más o menos violencia.

Los heridos que quedan

Esta tarde, el secretario de Salud de Olavarría, Germán Maroni, afirmó que hay “seis personas internadas actualmente” en el hospital municipal de esa ciudad, de las cuales “cuatro se encuentran estables y dos en terapia intensiva”, y resaltó que “se montó un sistema capaz de dar asistencia”.

“Hay seis personas internadas actualmente: cuatro se encuentran estables y dos en terapia intensiva. La mayoría de los internados por intoxicación se ha ido”, indicó Maroni, tras el multitudinario recital del rockero Carlos “Indio” Solari en la ciudad bonaerense de Olavarría.

En tanto, precisó que quienes se encuentran en terapia intensiva son Antonella Falcón, de 22 años, y Daniel Robles, de 30, mientras que los pacientes que se encuentran estables fueron identificados como Julián Dorcelio, Luciano Farias, Jorge Ortiz, Alejandro Gamarro.

“La mayoría de los internados por intoxicación se han ido. Creemos que al final del día van a quedar los dos pacientes que están en internados en terapia intensiva, que se encuentran en una situación crítica con posibilidad de mayores complicaciones”, precisó.

En declaraciones al canal Todo Noticias (TN), detalló que los internados en terapia intensiva se encuentran con “asistencia respiratoria, en estado crítico y tendrán por delante entre 10 y 14 días de internación”. “Vinieron más de 200 mil personas a Olavarría. En la guardia hubo 13 pacientes internados, de los que quedan seis. No tuvimos tanta demanda de asistencias. Hubo 194 consultas en 36 horas. Se montó un sistema capaz de dar asistencia”, concluyó.

