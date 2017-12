Radiografía de los rivales de River en la Copa Libertadores 2018: Emelec, Flamengo y el posible cuarto integrante del grupo

Mientras continúan las vacaciones, River ya tiene diseñada su agenda para el gran desafío que tendrá en 2018: la Copa Libertadores, buscando revancha tras no poder conseguir este año la clasificación a la final. Así, desde su regreso al trabajo el 3 de enero en Ezeiza, el Millonario comenzará la preparación para el año mientras mirará de reojo lo que ocurra en las fases iniciales del torneo continental ya que allí se definirá el cuarto integrante del Grupo 4.

El equipo de Marcelo Gallardo es cabeza de serie y tiene solo dos rivales confirmados: Emelec de Ecuador y Flamengo de Brasil. En tanto, el último equipo que participe de la zona es el “Ganador Llave 1”, que saldrá de los cruces entre C1 y C8 de la segunda fase. Ahora bien, ¿quiénes aspiran a ocupar ese lugar? El duelo C1 se jugará entre el ganador de la serie E2 (Deportivo Macará de Ecuador o Deportivo Táchira de Venezuela) de la primera fase contra Independiente Santa Fe de Colombia; mientras que el C2 será entre Santiago Wanderers de Chile y Melgar de Perú.

Así, existe la posibilidad de que River vuelva a cruzarse con dos rivales recientes, ya que Emelec y Melgar formaron parte del Grupo 3 de la Copa Libertadores 2017. Mientras tanto, y pese a que tiene 10 partidos en el historial, con Flamengo no se enfrenta desde el año 2000, y el récord es positivo: ganó cinco, perdió cuatro y empató uno.

Emelec, un viejo conocido

River le ganó 2-1 a Emelec en Ecuador y empató 1-1 en el Monumental en la Copa de 2017. Foto: FotoBAIRES

El año pasado, el sorteo de la Libertadores determinó que River volvía a compartir grupo con Emelec, luego de 14 años. Y la historia le hizo un guiño: le ganó por primera vez como visitante por 2-1 y rompió una racha de 12 años sin ganar en tierras ecuatorianas. Son 16 visitas del Millonario a Ecuador, con tres victorias, tres empates y diez derrotas. En el Monumental, fue empate 1-1.

¿Cómo es el presente del equipo de Guayaquil? Hace cinco días se coronó campeón de la Serie A del fútbol ecuatoriano, tras derrotar por 2-0 y 4-2 a Delfín en la final. Así, consiguió su título número 14 y el cuarto de los últimos cinco años: fue tricampeón entre 2013, 2014 y 2015. En la última Libertadores, fue eliminado por San Lorenzo en octavos de final por penales: el equipo argentino ganó 1-0 como visitante pero perdió 1-0 de local.

El poderío del equipo eléctrico en la liga ecuatoriana es tal que fue el equipo que más partidos ganó en el año: quedó tercero en la primera etapa con nueve victorias, once empates y dos derrotas. Luego, fue primero de la segunda etapa, con 14 triunfos, tres igualdades y cinco caídas, y definió el título con Delfín, que había ganado la parte inicial del campeonato. Las dos grandes figuras son los mediocampistas Ayrton Preciado (17 goles en 46 encuentros) y Brayan Angulo (16 tantos en 43 juegos).

Dentro del plantel que conduce el uruguayo Alfredo Arias, hay dos argentinos: el mediocampista Fernando Luna (ex Atlético Rafaela, Arsenal, Tristán Suárez y Villa Dálmine) y el delantero Marcos Mondaini (ex Boca). ¿Cómo fue el año de cada uno? Luna se incorporó a mitad de año y sumó tres goles en sus primeros 20 partidos; mientras que Mondaini, que juega en el club desde 2012, logró seis gritos en 46 juegos. En tanto, el delantero Bruno Vides (ex Lanús y Sarmiento), quien jugó todo 2017 y consiguió 12 goles en 43 encuentros, no seguirá en 2018.

Flamengo, 18 años después

Con Flamengo un cruce de grandes. Foto: FotoBAIRES

El 28 de febrero será el debut de River en la Copa Libertadores y el rival será Flamengo de Brasil en condición de visitante, sin conocer aún si la sede podrá ser en el Maracaná de Río de Janeiro debido a las posibles sanciones de Conmebol al club brasilero tras los incidentes en la final de la Copa Sudamericana ante Independiente. El último enfrentamiento fue en los cuartos de final de la Copa Mercosur 2000 y el Millonario ganó 2-1 de visitante y 4-3 de local.

El conjunto carioca viene de ser subcampeón de la Sudamericana, torneo al que clasificó tras ser tercero del Grupo 4 de la Libertadores, debajo de San Lorenzo y Atlético Paranaense. Para alcanzar la definición con el Rojo de Avellaneda en la Sudamericana, eliminó a Palestino de Chile (5-2 y 5-0), Chapecoense (0-0 y 4-0), Fluminense (1-0 y 3-3) y Junior de Colombia (2-1 y 2-0).

En tanto, fue campeón del Campeonato Carioca tras vencer a Fluminense en la final (1-0 y 2-1); terminó sexto en el Brasileirao con 56 puntos (15 triunfos, 11 empates y 12 derrotas), a 16 del campeón Corinthians; perdió la final de la Copa de Brasil con Cruzeiro por penales (5-3), tras igualar 1-1 y 0-0; y quedó eliminado en cuartos de final de la Primeira Liga a manos de Paraná (por penales 5-4 tras empatar 1-1).

En el plantel que dirige el colombiano Reinaldo Rueda, resta saber qué ocurrirá con el contrato del suspendido Paolo Guerrero (recién volverá a jugar el 4 de mayo y podría estar solamente en el último partido del grupo, justamente ante River) y con el futuro de Lincoln, una de las joyas que podría emigrar al fútbol europeo. El único argentino presente es Federico Mancuello, quien marcó cinco goles en 30 partidos disputados en el año. Además, Darío Conca volvería a Shanghai SIPG de China tras jugar solo tres partidos en su préstamo de un año en Brasil por una ruptura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda que sufrió en agosto de 2016.

El cuarto rival, a definir

River podría jugar ante Independiente Santa Fe.

El Grupo 4 se completará con el “Ganador Llave 1”, que saldrá de los cruces entre C1 y C8 de la segunda fase. El duelo C1 se jugará entre el ganador de la serie E2 (Deportivo Macará de Ecuador o Deportivo Táchira de Venezuela) de la primera fase contra Independiente Santa Fe de Colombia; mientras que el C2 será entre Santiago Wanderers de Chile y Melgar de Perú.

¿Qué puede esperar River de los posibles rivales? Tras regresar a primera en 2016 luego de haber descendido en 2013, Deportivo Macará jugará su primera Libertadores en 78 años de historia y lo consiguió tras finalizar cuarto en la tabla acumulada del fútbol ecuatoriano. En tanto, Deportivo Táchira jugará su edición número 22 de la Copa, siendo el equipo venezolano con más participaciones, y lo consiguió tras quedar segundo en la tabla acumulada. Suma ocho títulos de la primera división y el último lo logró en la temporada 2014/15.

Independiente Santa Fe es el más poderoso de los cinco y River lo conoce bien: le ganó la Recopa Sudamericana 2016 (0-0 y 2-1). Clasificó a la Libertadores tras quedar tercero en la reclasificación de la Liga colombiana y jugará su sexta edición consecutiva. El equipo cafetero viene de perder la final del Torneo Finalización 2017 con Millonarios, y tiene dos títulos internacionales en su palmarés: Copa Sudamericana 2015 y Suruga Bank 2016.

En tanto, Santiago Wanderers vivirá una situación muy particular: particiárá de su tercera Libertadores por ser campeón de la Copa Chile 2017 pero será el primer equipo chileno que lo hará jugando en la segunda división, ya que descendió ayer tras perder la promoción con Unión La Calera. Por último, Melgar viene de quedar eliminado en el último puesto del Grupo 3 que compartió con River y en 2018 jugará su quinta Copa (tercera en fila) por haber sido campeón del Torneo de Verano 2017 del fútbol peruano.

La Nación