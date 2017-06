Reclamos por la atención médica en el Puerto de SAE “el CAPS es cubierto siempre con la atención necesaria” dijo Iaquinta

“Yo quiero aclarar que no tenemos un listado de doctores suplentes como tiene un colegio médico, es poco lo que tenemos como plantel actualmente aquí, cuando se puede, se cubre, cuando no, se cubre por enfermería” afirmó.

“Cada vez que hemos ido, se atiende unos seis o siete pacientes, cuando estuve yo atendí unos seis y no eran pacientes con patología, además atendí en una oportunidad a un grupo de mujeres de la junta vecinal donde me entregaron una nota, en ella mencionaban porque no teníamos en ese SAE la ambulancia de alta complejidad que el gobernador había enviado, se los respondí por nota, les dije que no ingresó ninguna ambulancia de alta complejidad destinada exclusivamente al Puerto y además creo que entendieron que el CAPS de SAE pertenece al Área Programa SAO y las ambulancias están para todos los centros de salud, y la que está en el Puerto también se utiliza para derivaciones, porque por allí se necesita cubrir traslados, porque la prioridad es el paciente” aseveró la médica.

“En SAE hay dos enfermeros fijos que también tienen sus licencias, incluso se ha cubierto sus licencias desde aquí, además cuando no van los médicos enviamos un enfermero de refuerzo, pero la realidad es que nunca dejamos sin atención primaria” sostuvo.

“El Puerto puede pedir los turnos por fax, actualmente la cantidad de turnos que recibimos son enormes porque nosotros atendemos pacientes de los parajes, Conesa, Las Grutas, de Valcheta, de Sierra Grande, como del Puerto, entonces lo que hacemos es dar en forma equitativa y no es a veces de un día para otro y también tiene retrasos por semana, si bien hay turnos protegidos, no se pueden dar a todo el mundo, porque no alcanzan los profesionales y los especialistas, esto sucede en toda la provincia no solo aquí” indicó además “odontología va cada quince días, vacunación se hace por día y se lleva la cantidad necesaria”.