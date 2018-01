Recomendaciones para los veraneantes ante la aparición de animales fuera de su hábitat

Se aconseja a los visitantes y residentes de la provincia que al encontrarse con estos animales se actúe de forma serena, sin molestarlos y manteniendo una distancia prudente.

Al respecto, el guarda ambiental del Área Natural Protegida (ANP) Bahía de San Antonio, Maximiliano Bertini explicó que “quienes ingresan a un ANP tienen la posibilidad de encontrarse con un guarda ambiental que les brindará las directivas e indicaciones para manejarse en los distintos lugares”.

“En el caso del ANP Bahía de San Antonio, tenemos lugares donde nos podemos mover libremente y otros donde hay restricciones”, afirmó.

En la oportunidad, Bertini manifestó que hace pocos días vimos en la 7 Bajada un ejemplar de elefante marino. “Lo que debemos hacer en estos casos, es seguir los protocolos, por eso en primer lugar se debe llamar a un Guarda Ambiental o a Prefectura”.

Consejos

-Si los animales están descansando, se sugiere mantener distancia, no rodearlos, no tocarlos y no realizar ningún tipo de maniobras para que regresen al agua. No es aconsejable caminar entre el animal y la costa, porque se afectaría la vía de escape.

-Si los animales están enfermos o lastimados por causas naturales, no intervenir y dejar que la naturaleza siga su curso. Acercarse a un espécimen enfermo puede ser peligroso para la salud humana.

-La mejor manera de ayudar a cualquier especie es dando aviso a las autoridades correspondientes, Dirección de Fauna Silvestre, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Defensa Civil, Policía, Prefectura. Los animales no deben ser manipulados por personas que no estén capacitadas, porque les puede provocar estrés e incluso la muerte.

“Oídos para ver la naturaleza”

Se trata del micro radial que realiza el cuerpo de Guardas Ambientales de la Provincia en el programa “Piedra, Papel o Tijera”, emitido por FM Classic, en Las Grutas.

Con salidas los martes y viernes los micros informan sobre las ANPs de la provincia y los parques nacionales; la fauna silvestre normativas, mascotismo y tráfico ilegal. Además de concientizar sobre el cuidado, riquezas, normativas y problemática del medio ambiente.