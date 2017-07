Recuerdan medidas para prevenir la triquinosis

Se trata de una enfermedad producida por un parásito que está dentro de la carne de cerdos domésticos y salvajes (jabalíes) y otras especies como pumas.

Al respecto, el jefe del Departamento de Zoonosis de la Provincia, Marcos Arezo expresó que “las personas se contagian al consumir carne de cerdo cruda parasitada o en forma de chacinados crudos, salados o ahumados. Además los roedores mantienen la enfermedad en la naturaleza y abundan en chiqueros con mala higiene”.

“Los principales síntomas son diarrea, vómitos, dolores estomacales, dolores musculares, hinchazón de párpados y dolor de cabeza. Frente a estos síntomas consulte con un profesional de la salud. Cuanto más temprano se detecte, más rápida y efectiva es la cura” señaló Arezo.

Medidas

• Adquirir carne de cerdo en comercios habilitados, exigir los sellos correspondientes de la autoridad sanitaria (SENASA, Ganadería Provincia, Municipalidad)

• No consumir chacinados (como chorizos, salamines, panceta, bondiola, etc) de origen desconocido que no estén rotulados

• Cocinar la carne de cerdo sin que queden partes rosadas (crudas)

• No alimentar con basura a los cerdos ni permitir el acceso a basureros.

• No deje restos de animales de caza tirados en el campo ya que pueden ser consumidos por otros cerdos silvestres y mantienen e incrementan la parasitosis.

• Recordar que ni el secado, ahumado o salazón eliminan el parásito.

Al realizar la faena de un animal (cerdo, puma, o jabalí) de manera doméstica, es importante consultar al veterinario y pedir el análisis de una muestra del entraña de cada res, a fin de confirmar la ausencia del parásito que provoca la triquinosis.

En Río Negro este análisis puede solicitarse en servicios veterinarios privados o en los Laboratorios de Salud Ambiental dependientes del Ministerio de Salud.

Ante cualquier consulta con los laboratorio comunicarse en Viedma al teléfono 02920 425300 o dirigirse a calle Estrada y Lamadrid; en Villa Regina llamar al teléfono 02941 461926 o ir personalmente a Libertad 15, y en Cinco Saltos acercarse a General Roca 113 o comunicarse al teléfono 0299- 4980735. También pueden dirigirse a las oficinas de Salud Ambiental más cercanas.