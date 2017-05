Resisten el cierre de la escuela que tenía una sola alumna

El paraje

Explicó que los Peña Fernández se niegan a tener que trasladarse y reclaman que la escuela siga abierta hasta que termine la escolarización de la pequeña en el lugar donde vive. Sienten que no tienen garantías de que el traslado, al que se comprometió el ministerio de Educación, se cumpla como se debe.

Consideró que “esa niña, la única que iba a la escuela 331, que está en 6°grado e hizo toda su escolarización ahí, tiene el mismo derecho que otros niños que concurren a escuelas a las que van cien chicos”. En este sentido, Unter defiende la ruralidad en general y la educación rural en particular y por eso apoya el reclamo de la familia Peña Fernández, la única del paraje que tiene niños en edad escolar.

Para Benjamín Catalán, secretario gremial de Unter Central , “el gobierno aduce falta de matrícula pero no ve que la escuela es el centro de la vida de la comunidad. Una escuela que cierra deja a un paraje sin su espacio de encuentro independientemente de que existan niños en edad escolar. Los pobladores dicen que si se cierra la escuela, todo termina acá”.

Para Unter la variable es económica y la decisión del cierre se enmarca en políticas de ajuste. Para el gobierno, “es más barato cerrar la escuela y desarraigar a la niña en lugar de mantener la escuela abierta. Lo ven como un gasto y no como una inversión”, opinó.

“El ministerio argumenta que se ve obligado a cerrar la escuela por falta de matrícula. Pero no está obligado a cerrar escuelas, está obligado a gantizar el derecho social a la eduación en el lugar de origen”, enfatizó Catalán.

José María Ramallo es el coordinador regional de educación de la zona sur 1 de Ingeniero Jacobacci y asegura que el cierre es transitorio en función de la falta de matrícula. “Tenemos un problema macro que es el de la ruralidad. En muchas de las escuelas de la línea Sur estamos perdiendo la matrícula considerablemente. Hay una realidad, que es que con la crisis que tuvo el campo, la gente no elige el sector rural para vivir. El que vive en el campo generalmente es el jefe de familia, la mujer y los niños habitualmente se queda en los parajes donde hay aldea”, consideró.

Ramallo considera que la 331 “nunca fue una escuela que tuvo una matrícula alta, pero siempre se fue manteniendo”. Afirma que la única alumna no estaba concurriendo habitualmente a la escuela: “Se le estaba vulnerando el derecho social a la educación. La nena no estaba yendo, no tenía continuidad en su proceso de educación”. Además, contó a “Río Negro” que en cada una de sus visitas nunca pudo constatar la presencia de los 16 alumnos de educación para adultos que la docente asegura que asisten.

El referente de educación cuenta que se reunió con la familia de la chica y que desde el organismo le garantizaron transporte y una vivienda en Río Chico. “Nosotros como ministerio tenemos que garantizarle el derecho a la educación plena a la niña. La escuela 163 es de jornada completa, con horas especiales como música, educación física, talleres de teatro, video, etc.”