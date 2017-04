Revelan cómo Báez les giró a los Kirchner $ 27 millones por alquilar el Alto Calafate

Fue un flujo de dinero continuo que durante más de cuatro años circuló dentro del emporio de empresas de Lázaro Báez y desembocó en cuentas bancarias de los Kirchner. Los peritos de la causa Hotesur avanzaron con su investigación y pudieron detallar cómo fue la operatoria por la cual Austral Construcciones SA y otras cinco firmas del empresario patagónico terminaron nutriendo las arcas de la ex familia presidencial por al menos $ 27,5 millones entre 2009 y 2013. Los 11 expertos confirmaron así la maniobra que fue revelada por LA NACIÓN hace cuatro años y que desnudó que Báez, a través del alquiler de habitaciones del hotel Alto Calafate, les garantizó una recaudación millonaria a los Kirchner. Los peritos estudiaron el cúmulo de documentación contable y bancaria que tiene la causa, y que permanece en el edificio Libertad, de la Armada. Así reconstruyeron cómo Austral Construcciones y otras firmas le giraron al menos $ 68,2 millones hasta 2015 a otra sociedad de Báez, Valle Mitre SA, a través de distintos “convenios”. Y cómo, a su vez, Valle Mitre SA pagó un promedio de $ 6 millones anuales a Hotesur SA por el alquiler del principal hotel de los Kirchner, Alto Calafate, entre 2009 y mayo de 2013. En su informe, los expertos respondieron a las decenas de preguntas que realizó el fiscal Gerardo Pollicita, que instruye la causa con el juez Julián Ercolini. Se trata de un paso clave en la causa, si bien todavía resta que los expertos terminen algunos puntos pendientes de la pesquisa. Cuando el trabajo esté culminado, el fiscal tendrá todos los elementos para evaluar un posible pedido de indagatoria en la que fue la primera causa por corrupción que investigó el vínculo de los Kirchner y Báez. El alquiler Uno de los puntos del peritaje revela los pagos que Valle Mitre SA (la empresa gerenciadora de Báez) les giró a los Kirchner en concepto de cánones locativos por el hotel Alto Calafate. En un “contrato de cesión de explotación comercial y activos de Hotesur” figuró una cláusula que estipuló un pago mensual de “US$ 40.000 de forma mensual del 1 al 10 de cada mes”. Los peritos, sin embargo, destacaron la “imposibilidad de verificar directamente los libros contables de Valle Mitre” para constatar su actividad comercial. Esos libros son un misterio y nunca fueron encontrados en los allanamientos. Los expertos evaluaron entonces las facturas que Hotesur le remitió a Valle Mitre, que siempre pagó con cheques del Banco Santa Cruz. En 2009, los pagos de Báez a los Kirchner ascendieron a $ 6.829.640; en 2010, a $ 6.446.683; en 2011, a $ 5.924.236, y al año siguiente, a $ 5.924.160. En 2013 los registros llegan hasta mayo con pagos por $ 2.468.400. En total, más de $ 27,7 millones. El contrato se cortó abruptamente cuando el escándalo de Báez empezó a salir a la luz. Un peritaje anterior que dio a conocer LA NACIÓN a principios de febrero reveló que el aporte de Báez significó más del 50% de la facturación del hotel de los Kirchner. También, que entre 2009 y 2014 Cristina Kirchner y sus dos hijos retiraron de Hotesur SA $ 46,1 millones en concepto de “adelanto de dividendos” y los depositaron en sus cuentas bancarias particulares. El circuito ¿Cómo se solventó Valle Mitre SA para pagarle a Hotesur? A través del dinero que le transfirieron otras empresas del imperio Báez. La principal fuente de fondos fue Austral Construcciones SA, la nave insignia del empresario patagónico y principal proveedora de obra pública en Santa Cruz durante el kirchnerismo. Entre 2008 y 2015 esa firma le pagó a Valle Mitre SA $ 43,1 millones a través de sus cuentas del Banco de Santa Cruz más otros $ 21,8 millones a través de sus cuentas del Banco Nación. Hay otras cinco firmas de Báez que hicieron pagos a la gerenciadora Valle Mitre, según registros bancarios. La constructora Kank y Costilla le garantizó $ 1.783.000, mientras que Loscalzo y Del Curto sumó otros $ 602.000. Las firmas La Estación SA y Don Francisco (a cargo de estaciones de servicio de Río Gallegos) engrosaron las cuentas de Valle Mitre con $ 302.000 y $ 301.000, respectivamente. Las erogaciones se justificaron con convenios para ocupar habitaciones y salones del Alto Calafate para el personal de las empresas. Por ejemplo, “por la provisión de 20 noches en habitaciones dobles por mes” o por “un salón con capacidad mínima para 30 personas durante un período de seis días”, en otro de los casos. Más llamativo fue el convenio que tuvo Alucom Austral SRL, la empresa de Báez que supo manejar medios de comunicación. Esa firma le giró a Valle Mitre SA $ 234.000 por un convenio de “promoción, marketing y difusión y publicidad no tradicional (PNT)”, un rubro totalmente ajeno a la hotelería. “Comienza a demostrarse la maniobra de lavado de dinero entre los Kirchner y Báez. Antes de que lo comprara Néstor Kirchner, el hotel Alto Calafate facturaba $ 6 millones por año. Con Néstor Kirchner como dueño del hotel, Báez comenzó a pagarle $ 6 millones pero sólo por el alquiler del establecimiento, sin contemplar los gastos y los pagos al personal. Las cuentas no cierran”, manifestó Silvina Martínez, abogada patrocinante de la diputada y denunciante de la causa, Margarita Stolbizer. Los peritajes de la causa Hotesur están a cargo de tres peritos oficiales (Oscar Fernández, Rubén Pappacena y Abel Britos), dos por el Ministerio Público Fiscal (Judith König y Magalí Bausset), dos por la Oficina Anticorrupción (Fernanda Sierra y Daniel Polito). También participan tres expertos por las defensas: dos por Báez (Carlos y Mariana Fogarolli) y uno por los Kirchner (Félix Rolando). En la mayoría de los tramos del informe todos se mostraron de acuerdo, excepto en algunos pasajes en que los expertos de los imputados rechazaron que los libros de Hotesur hayan sido llevados de forma irregular.

