Río Negro adhirió al Plan Nacional para erradicar la violencia contra las mujeres

La Provincia se sumó a esta iniciativa que apunta a la prevención y atención integral de las mujeres en situación de violencia de género

El acto se desarrolló hoy en Viedma y fue presidido por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, junto a la presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, Fabiana Tuñez y su par provincial, Laura Azanza.

Cabe destacar que el Plan se enmarca en la Ley 26.485, y responde a tres ejes transversales que apuntan a la formación en perspectiva de género, a un fuerte trabajo de articulación y coordinación y un permanente monitoreo y evaluación de las políticas públicas.

Tuñez sostuvo que “las estadísticas de la Corte Suprema manifiestan que en la Argentina hay una mujer asesinada cada 34 horas”.

Ante las cifras alarmantes, la funcionaria explicó: “Desde el Ministerio de Desarrollo Social con el Consejo de las Mujeres establecimos un diseño teniendo muy presente de que manera la Ley 26.485, que es una de las mejores leyes de América Latina, podía implementarse a la vida concreta de cada mujer”, afirmó Tuñez.



Esta iniciativa prevé llevar adelante 69 medidas y 137 acciones en todo el país para asistir integralmente a las víctimas de violencia. “Se trata de temas transversales, de derechos humanos, donde no hay partidismo político, lo que tiene que haber es responsabilidad, compromiso, presupuesto y decisión de llevar adelante cada una de las medidas”, afirmó la titular nacional.

“Hay medidas que apuntan directamente a las provincias, como son la construcción de hogares de protección integral, la implementación de tobilleras electrónicas para monitoreo en tiempo real de los agresores, fortalecimiento de las áreas de mujer, y reformas en la educación para añadir en jardín, primaria y secundaria perspectivas de género, entre otras cosas”, agregó.

La importancia de trabajar en conjunto

En tanto, la titular de Río Negro destacó: “Este Plan viene a dar respuesta a muchos organismos porque frente a esta problemática el Consejo Provincial de la Mujer solo no puede, el Ministerio de Desarrollo Social solo no puede, el Gobierno provincial solo no puede, necesitamos del acompañamiento de todos”.

Justamente la titular provincial enfatizó que hace poco el organismo presentó un proyecto para reglamentar en Río Negro la Ley 26.485. “Hoy no tenemos una ley que especifique la violencia de género, que espero pronto se sancione; hoy las víctimas denuncian bajo una ley de violencia intrafamiliar, entonces no hay datos estadísticos, necesitamos que se reglamente”.

Sobre la tarea que hoy cumple el Consejo, Azanza detalló: “Hoy tenemos equipos en las distintas localidades de la provincia; hay guardias pasivas de violencia de género que garantizan atención todo el año; contamos con un acompañamiento económico y con alojamientos; inauguramos un hogar de protección en Bariloche y en pocos días lo haremos en Viedma porque en la ciudad se conocieron situaciones de más de 960 mujeres. Nos faltan hogares y sabemos que un refugio no resuelve las cosas, pero lo cierto es que este Gobierno provincial tiene políticas claras respecto a la violencia de género”.



Participaron del acto los ministros de Desarrollo Social, Fabián Galli, y de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Estevan; la presidenta del Consejo Municipal de la Mujer, Jimena Pesquero Bordón; el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Ricardo Apcarián; la jueza del Superior Tribunal de Justicia y titular de la Oficina de Género, Adriana Zaratiegui, y la procuradora General de la Provincia, Silvia Baquero Lezcano.

También estuvieron presentes el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca; Alberto Diomedi; de Educación y Derechos Humanos, Mónica Silva, y de Turismo, Cultura y Deporte; Silvina Arrieta; el secretario General de la Gobernación, Matías Rulli; el vicepresidente Primero de la Ley, Facundo López; legisladores y demás autoridades provinciales y municipales.