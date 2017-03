Río Negro: nuevo secundario sin vuelta atrás

La ministra Mónica Silva ratificó que en las ciudades donde se anunció no habrá más postergaciones. Advirtió a los docentes que si no aceptan las designaciones “se quedarán sin trabajo y fuera del sistema”. Irán escuela por escuela a asesorar.

“Hay docentes que no entienden que en aquellos lugares donde se implementó la nueva escuela secundaria ya no hay vuelta atrás, y si no aceptan las designaciones se van a quedar sin trabajo y fuera del sistema educativo”, advirtió la ministra de Educación, Mónica Silva, al ser consultada por la falta de clases en varios establecimientos escolares de nivel Medio, en ciudades en las que el gremio Unter impidió la realización de las asambleas.

La titular de la cartera educativa destacó que “la falta de clases en la secundaria debería ser sólo en los bachilleratos orientados porque obedece al hecho de que no se pudieron hacer las asambleas por la obstaculización del sindicato”, sostuvo.

Ejemplificó con el caso de Roca donde “se hicieron 303 designaciones de un universo de 589 cargos”. Similares situaciones se dieron en los Consejos Escolares de Bariloche, El Bolsón, Cinco Saltos, Los Menucos, Atlántico, Allen y Choele Choel.

No obstante, dijo que en algunas de esas áreas luego se pudieron concretar las asambleas de cargos remanentes y se avanzó con los nombramientos de los profesores.

Para las localidades en las que aún existen inconvenientes anunció que funcionarios de su Ministerio irán “a conversar escuela por escuela con las comunidades educativas para hacer las designaciones que faltan”.

Explicó Silva que mantendrán encuentros para aclarar las dudas que persisten sobre la reforma, pero indicó que evitarán “generar reuniones donde el diálogo no sea posible”.

Sostuvo que desde lo laboral “esta escuela abre más puestos de trabajo, por ejemplo hubo profesores de educación física que han dejado de ser preceptores y tomaron cargos en su disciplina, liberando espacios para otros docentes”.

También destacó los avances académicos que significará esta reforma, lo cual también será explicado “por todas las escuelas en las que sea necesario para hablar de esto” con padres, alumnos y educadores.

Silva advirtió que “la negativa a aceptar las designaciones –por parte de los docentes– es un acción ilegal, no se puede decir quiero tener el trabajo pero no acepto la designación, y si no aceptan no van a a quedar dentro del sistema educativo”.

Insistió en que “si no están designados no van a tener trabajo, ya no hay vuelta atrás donde ya se ha tomado la decisión, hay grupos de docentes que no entienden de qué se trata la nueva escuela y que se va a implementar donde ya está en marcha”.

Por otro lado, dijo que “en los lugares en los que no se puso en vigencia la Escuela Secundaria Río Negro no debería haber inconvenientes con los cargos y todos los docentes deberían estar trabajando y los chicos en las aulas”.

En los otros Consejos Escolares, en tanto, “deberían estar pronto –las designaciones realizadas directamente por los supervisores– porque no hay motivo para atrasar y si se atrasa quienes no acepten se van a quedar sin trabajo”. Calculó que antes de la finalización de marzo tendría que estar resuelto.

Diario Río Negro