Río Negro pagará salarios en término

El gobernador Alberto Weretilneck califico al 2017 como “un año bueno” en materia económica para la provincia y adelantó que el gran desafío para el 2018 lo representa la ejecución de plan Castello.

El mandatario participó el jueves de los aniversarios de Los Menucos y Sierra Colorada, donde anunció el llamado a licitación de la primera obra de envergadura que tiene el plan Castello para la provincia como lo es el gasoducto de la Región Sur. “El llamado a licitación se va a hacer el 29 de diciembre”, aseguró.

El que sigue es el diálogo que mantuvo con este diario:

P- ¿Cómo califica la negociación de los bonos provinciales para poder ejecutar el plan Castello?

R – Fue un éxito. La Provincia es la primera vez que emite un bono. Y, como todas las cosas en la vida, hay que pagar un derecho de piso que no es menor, pero afortunadamente gracias al trabajo que hizo el Ministerio de Economía y los dos bancos, tuvimos una muy buena oferta de más de 1.100 millones de dólares, contra los 300 que necesitábamos.

P- ¿La Provincia ya recibió los fondos?

R- Están depositados, con lo cual hay urgencia para poner en marcha las obras porque a ese dinero ya hay que movilizarlo. En junio del año que viene comienzan a correr los intereses. Estamos preparando los proyectos para la segunda etapa y ver si en el transcurso del próximo año podemos empezar con esa etapa.

P- ¿Qué balance hace del 2017?

R- Después de lo económico es mejor que el anterior. En el 2016 tuvimos un fuerte déficit. Hemos reducido en un 34% el déficit fiscal de este año comparado con el 2016 e incrementado los recursos en un 34% y el gasto por un 28% Es decir que el resultado económico ha sido bueno. Hemos hecho un esfuerzo importante en lo que es obra pública con un incremento del 53%, respecto al año anterior 1.500 millones de pesos, y el cierre es esto, el plan Castello que, creo que por la envergadura de las obras va a tener un impacto muy fuerte en la vida de la gente. Cuando hablamos de electricidad, de cloacas, de gasoducto, etc. estamos hablando de cosas centrales para el desarrollo de la provincia.

P- ¿Y en lo político-partidario?

R- Todos sabemos que para nosotros –JSRN– no fue un año bueno. Desde lo electoral fue complejo. No nos fue como queríamos, sobre todo en las PASO y después por haber tomado la decisión de no participar.

P- ¿Corre algún peligro el pago del aguinaldo y los haberes de diciembre?

R- No hay peligro, el pago va a ser en tiempo y forma de los sueldos y aguinaldos. Todavía no tenemos el cronograma, pero va a ser un fin de año normal.

P- ¿Como está la relación con el gobierno nacional?

R- Es buena. Siempre puede haber mucho consenso como diferencias. Es así, la lógica de los diferentes esquemas gubernamentales. Es una relación normal de mucho diálogo y de acuerdos en temas que hacen a la relación bilateral.

P- ¿Qué evaluación hace de este año del gobierno de Macri?

R- Lo que no me convence es el plan económico. Las tasas del 30% para el comercio, la industria o empresas. Tampoco los mecanismos que se están utilizando para bajar la inflación. Un país deteriora el tipo de cambio y se vuelve no competitivo y fundamentalmente empobrece a la gente.