Roldán aclaró la situación que se generó en el edificio de Desarrollo Social

Según expresó Romina Roldán “nosotros sí nos trasladamos, uno de los dos tenía que ceder y como son entes separados desde que se promulgó la ley, delegación zona atlántica se mudó al Centro Administrativo porque somos solos seis y por eso el SENAF se quedó aquí ya que son más de veinte personas y en ese espacio de la provincia momentáneamente estamos funcionando. Nos fuimos el sábado, porque hasta el viernes trabajamos y no nos llevamos nada que no sea de la cartera a la que pertenecemos” agregó que “esto ya estaba hablado con el equipo y la coordinadora también con la gente de provincia que nos íbamos a ese lugar para acelerar los ritmos y el SENAF pertenece a otro ministerio, no podía ya darle soluciones porque no es un área de competencia y tampoco es lo que ellos dicen, porque se habló previamente y justamente con esa gente que está en asamblea y la coordinadora aquí presente sabía esto” sostuvo.

Rosana Dávalos indicó que “yo me reuní con el equipo con todas y le comuniqué que nos íbamos a separar y que esta situación se iba a dar porque ahora somos ministerios diferentes” por su parte Roldán agregó que “la camioneta aún está a mi cargo, no me la llevé sino que es una responsabilidad que me cabe y está aquí, hemos acordado con la coordinadora Dávalos sobre el uso hasta que se defina a quién le quedará”.

“Sobre el mobiliario que quede claro que hay inventario a quien pertenece a Desarrollo Social y al SENAF, además no hay algo cerrado sobre las pertenencias, es lo que queremos aclarar” asimismo mencionó Roldán “nosotros hemos trabajado en perfecta condiciones con la delegación desde hace dos años y he pasado por tres ministros, además de las protestas que es conocida y la teníamos desde hace meses, a pesar de ello seguíamos haciendo el trabajo y también he asumido roles que siquiera otros mencionan, pero bueno es la postura de cinco personas que hacen protesta” afirmó Roldán.

Informativo Hoy