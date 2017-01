Scalesa “este año el buen clima hizo más fácil el trabajo de los guardavidas”

El jefe de los guardavidas del municipio sanantoniense comentó “este verano el muy buen clima hizo que los guardavidas no tengamos tanto trabajo en el aspecto técnico, no como sucedió el año pasado, cuando muchos días con viento sur intenso, nos complicó y debimos realizar varios salvatajes, esto no significa que siempre hay algo que debamos hacer respecto a esto y mantenernos atentos” indicó Mauro Scalesa.

“Sobre las situaciones en las playas, las peleas de perros es una constante, porque la gente baja con los animales a la playa y nosotros no estamos para contener esto, pero resulta que a quien convocan primero es al guardavidas, te doy un ejemplo, el otro día un perro de un turista se lastimó con un carrito de “las bananas” y nos llegó con la boleta del veterinario, para que se las paguemos, ayer por ejemplo unos turistas, debajo del mangrullo del guardavida en la tercera cocinando con anafe y garrafita salchichas, me parece que la gente hace cualquier cosa, lo que te quiero explicar es que debemos asumir funciones que no nos corresponden” aseveró.

“Otro frente que debemos cubrir es el problema de las mareas, por ejemplo en San Antonio, en Punta Verde, cuando baja la misma salen a caminar cruzando la ría o bien hacia otras zonas, cuando empiezan a regresar la marea sube de forma inmediata y quedan atrapados, me parece que allí debemos apuntalar los horarios porque en esos sectores comenzamos a las 14 horas, el turista no conoce el vaivén del mar y eso trae estos inconvenientes” sostuvo.

“Hemos visto muchos accidentes de quebraduras principalmente en las restingas, caídas o que se necesita ambulancia de forma urgente, por ejemplo tuvimos el caso de un hombre con infarto en la quinta, asistimos y salimos con la premura necesaria, para eso estamos entrenados, son los casos que socorren los guardavidas en su plenitud laboral” afirmó.

“Sobre los acantilados, es una constante, no hacen caso y la gente sigue estando bajo los mismos, a pesar de las advertencias, hacen caso omiso, y no solo el turismo, también gente de la zona” finalizó.

Fuente: Informativo Hoy