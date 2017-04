Selección: trapitos al sol, viejas broncas que se destapan entre técnicos y jugadores

Trapitos al sol, acusaciones, respuestas y hasta contestaciones con chicanas. Que la selección pase por un muy mal momento y que peligre su clasificación al Mundial 2018 puso los nervios de punta. Los jugadores siguen (casi) sin hacer declaraciones sobre el flojísimo rendimiento del equipo o la suspensión de las cuatro fechas a Messi, aunque entraron a jugar en una polémica por dichos de dos integrantes del cuerpo técnico de Alfio Basile , el hombre que bautizó, entre otras, la frase silenzio stampa. En una atmósfera enrarecida como nunca, se los puso en el ojo de la tormenta aJavier Mascherano y Lionel Messi , capitán y subcapitán de una selección que decidió alejarse de la gente con rendimientos y actitudes.

Mientras ahora otro DT parece estar contra las cuerdas, como Edgardo Bauza , los dichos de Carlos Dibos, preparador físico de Basile en la segunda etapa del Coco con la celeste y blanca, entre 2006 y 2008, hicieron más inestable la actual situación. “Nosotros nos tuvimos que ir por el club de amigos. Y Mascherano es el que entrega las planillas para asociarte al club de amigos. Nos fuimos por cosas externas al fútbol”, había denunciado Dibos en TyC Sports, dejando en claro su punto de vista en función del peso que tienen algunos referentes sobre las decisiones que se toman en Ezeiza. Mascherano no tardó en responderle por twitter desde su cuenta @Mascherano: “Es una lástima para el fútbol argentino que un profesional como el Sr. Dibos, que trabajó junto a nosotros en la Selección Argentina, me haga responsable de cosas tan graves como las que ha mencionado. Puedo aceptar cualquier tipo de críticas en cuanto a mi nivel de juego, pero no así que se me atribuyan estas acusaciones”, y contraatacó con el siguiente mensaje: “Las cosas que he compartido junto a él (Dibos) y mi opinión sobre su profesionalidad me la reservo para mí. Lamento muchísimo que el Fútbol Argentino cuente con gente de este nivel de calidad humana”. Pero Dibos redobló la apuesta cargando contra el plantel, con la siguiente anécdota contada en Radio La Red: “En un micro de la selección en el que yo viajaba después de un partido amistoso, en el fondo había un grupo de jugadores que cantaban ?Hay que saltar, hay que saltar, estamos todos, no cites más’. Fue cuando preparábamos la Copa América 2007. Tevez era uno de los apuntados y había otro más: Riquelme. Porque fue citado a esa Copa América sobre el final”. Dibos no especificó de qué partido se trataba. Al final, Basile convocó a Tevez y Riquelme para la Copa América de Venezuela. Román se sumó sobre el final tras ser campeón de la Copa Libertadores 2007 con Boca.

Jorge Ribolzi no cargó tanto las responsabilidades sobre los jugadores en el fin de ciclo del Coco, aunque ayer dijo: “La decisión de irnos con Basile fue nuestra porque sabíamos lo que se venía y porque somos frontales. ¿Los jugadores? Eran jóvenes” y hasta hizo un paralelismo con lo que podría estar viviéndose ahora con Bauza y varios de los futbolistas: “No es fácil manejar a las estrellas…, el tema pasa porque los roles estén bien claros, sino se complica. Si le ganábamos aquél partido a Chile (0-1, por las eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010) nos íbamos igual. Nosotros ya sabíamos de la movida de Maradona y Grondona (Humberto) para quedarse con la selección”.

Foto: LA NACION

Elvio Paolorosso, ex preparador físico de Gerardo Martino en la selección y que ahora trabaja para la Conmebol, defendió al actual plantel argentino: “Yo pongo las manos en el fuego por todos estos chicos. Es un grupo extraordinario”, se expresó anoche en Fox Sports, y agregó: “¿Grupo complicado? No. Estos jugadores no piden ni sacan; nunca Messi pidió cambiar algo o sugirió un amigo. Todos se sacrifican y se mueren por ganar algo con la selección”.

Los jugadores cargan una mochila cada vez más pesada. Las tres finales perdidas, ante Alemania y dos veces frente a Chile, aumentaron los rostros de fastidio y malhumor. Muchos sienten la necesidad de ver al periodismo como un enemigo. Pero lo cierto es que hasta aquí, tomando en los balances sólo las crisis futbolísticas, nunca salieron a defender a un entrenador. No lo hicieron con Sabella, tampoco con Martino ni ahora con un Bauza cada vez más debilitado. El Patón dijo tras perder con Bolivia que el grupo estaba “fuerte”, pero fue la única voz que se escuchó. Más allá de la veda, los jugadores podrían haberlo acompañado en el discurso. Si está todo bien, si el grupo en serio está fuerte, hasta lo podían haber manifestado por las redes sociales, como hizo Mascherano para contestarle a Dibos. Pero no. Al menos hasta ahora, no pasó.

La Nación