Memoria: un 24 de marzo en París y un viaje en metro con el represor Alfredo Astiz

Alejandra Molfino, una ex presa política que tras su liberación en el 77 vivía en París, estaba a cargo de la comisión de organización del CAIS. “Escudero” lo percibió y, como su objetivo era llegar a algún pez gordo, se le pegó como una estampilla. A ella le causaba gracia porque el tipo quería a toda costa engancharse con la “orga”, como se la llamaba, y ella no tenía nada que ver con Montoneros; había militado en la Juventud Guevarista. Obviamente, no se lo dijo. De esas cosas no se hablaba.