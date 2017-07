Sierra Grande sería el lugar para la central nuclear

Este martes, intendentes de Cambiemos de Río Negro se reunieron con el Presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada en el marco del lanzamiento de la campaña electoral 2017.

Allí, los jefes comunales de Viedma, José Luis Foulkes, el de Cipolletti, Aníbal Tortoriello y el de Sierra Grande, Nelson Iribarren, entre otros, fueron recibidos por el máximo mandatario nacional y el jefe de Gabinete Marcos Peña.

En la oportunidad, se conversó acerca de la instalación de la central nuclear en Río Negro. En ese sentido, cuando el Presidente preguntó por el lugar en cuestión, Iribarren dijo que la mejor ubicación sería Sierra Grande. Luego de ello, Macri habría dado el visto bueno para que la planta nuclear se construya en esa localidad.

En diálogo con Selfie por Radio Noticias, Iribarren expuso que ante la pregunta de Macri sobre la colocación de la usina nuclear, “Yo dije en Sierra Grande, me salió naturalmente, sé que me pongo más contras que a favor pero yo soy un hombre convencido, por muchas razones, de que la planta energética tiene que instalarse en la zona, en la zona de Sierra Grande, entre San Antonio y si es posible Sierra Grande”.

Aún así, el intendente serrano aclaró “La definición tiene que ser pura y exclusivamente técnica, tienen que estar todas las condiciones. Los eruditos, los que conocen el tema, van a determinar si realmente es o no la zona. Nuestra voluntad o nuestro deseo, en el caso mío es potencial, pero tampoco el intendente municipal tiene que ser vinculante. Es una posición, tengo mis razones, la he explicado en algunos medios, como también tendrán sus razones aquellos que no están de acuerdo pero hay que hablarlo, hay que debatirlo, hay que conversar sobre esta cuestión”.

El jefe comunal, explicó además que la colocación final depende de la decisión política del gobernador Weretilneck, de Nación, de los estudios técnicos y de la voluntad popular.

En ese orden, Iribarren dijo que se puso a disposición del mandatario provincial y le explicó las ventajas de que la planta esté en Sierra Grande y “le dije que la Ruta 3 está a 30 kilómetros de la playa, no está a 85 kilómetros. Pasan los tendidos eléctricos de alta tensión y baja, son muchas menos obras las que hay que hacer”.

Entre las bondades de la instalación en su localidad, Iribarren remarcó que habrá más generación de puestos de empleo para la zona, “porque van a necesitar más de 4 mil o 5 mil personas, eso no cabe duda alguna y también en forma progresiva si van instalando todo aquello que esté en estado permanente, que van a ser más de 800, cerca de mil personas. Va a fluctuar mucho todo lo que tenga que ver con el origen de los servicios, porque se van a prestar desde los tres lugares: Sierra Grande, San Antonio y Valcheta”.

