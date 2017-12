Sierra Grande va a las urnas para resolver sobre la central nuclear

Una jornada clave vivirá hoy Sierra Grande. Es que 6.787 vecinos están en condiciones de votar hoy en la consulta popular por la instalación de la futura central nuclear en la localidad.

Todo el proceso fue muy acelerado en estas horas porque recién el martes último asumió en funciones el tribunal Electoral Municipal, integrado por la mayoría, el partido del intendente Nelson Iribarren -PUL- partido Unión y Libertad, Noemí Fernández y Hugo Nicola y por el Frente para la Victoria, Osvaldo Videla.

Hoy las elecciones se realizarán desde las 8 hasta las 18, en las escuelas 251 y 62.

A pesar de la ley provincial que prohibe la instalación de una central nuclear de potencia, en Sierra Grande, el jefe comunal Nelson Iribarren y los concejales de su partido, el PUL, insistieron en la idea de realizar una consulta en la localidad, no obligatoria y no vinculante.

Los integrantes del Tribunal se encontraron con un problema porque no existe reglamentación para este tipo de elecciones y se basan en los parámetros de las elecciones tradicionales.

El presidente del Tribunal, Hugo Nicola, expresó que “no habrá veda para locales nocturnos, eventos ni para la venta de bebidas alcohólicas, la única prohibición es que desde ayer a las 8 no se podrá efectuar propaganda sobre la consulta popular”.

Por su parte Videla garantizó que a pesar del poco tiempo tratan que sea lo mas transparente posible.

Si gana el ‘SI’ plantearán la inconstitucionalidad de la ley. El viernes a primera hora llegó a Sierra Grande el senador Miguel Pichetto a apoyar la consulta popular y al intendente serrano.

Pichetto dijo a “Río Negro” que lo que se logra con el plebiscito es plantearle a la provincia lo que piensa la gente, y que de esto ha hablado con el gobernador Alberto Weretilneck que está muy atento al resultado.

El senador expresó que si “hay un resultado positivo se puede abrir un camino de volver a analizar la ley provincial por vía judicial o en un marco de análisis más reflexivo en la legislatura.

También el abogado Carlos Dvorzak, está preparando un planteo de inconstitucionalidad de la ley. La ley es arbitraria, no tiene fundamento, “el único fundamento es que no hay licencia social y lo grave es que no se consultó a toda la provincia, la ley es arbitraria”. Señaló que la ley es contradictoria y pone en peligro al Invap. Hoy se espera en Sierra Grande que estén el diputado nacional Sergio Wisky y el titular de energía nuclear Julián Gadano.

Diario Río Negro