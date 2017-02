Spinetta eterno: a cinco años de su muerte

Se cumplen cinco años de la muerte de uno de los grandes próceres del rock argentino: Luis Alberto Spinetta. Ya sea a través de sus bandas eternas (Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Jade, Los Socios del Desierto) o de su largo camino solista, el músico sigue influenciando a artistas de todos los estilos y de distintas generaciones. ¡Hasta Agapornis hace un tema suyo en versión cumbia!

Desde los primeros simples de Almendra a fines de los ’60 hasta el último disco de estudio que nos dejó (Un mañana), pasando por su pico máximo de inspiración con Artaud, su obra sigue brillando y se hace cada vez más grande con el tiempo. Consultados por La Viola, cinco músicos distintos del rock argentino eligieron su tema preferido. ¿Vos con cuál te quedás?

Leo García: “Por” (1973)

“Spinetta es lo máximo. No es una estrella, es un astro, algo mucho más superior. Mi canción favorita son todas, pero le tengo mucho cariño a ‘Por’ de Artaud, que me tomé mi tiempo para sacarla y tocarla. Me sirve para estudiar canto porque cada palabra es poesía pura. Es un tema muy original. Otra fue ‘No te alejes tanto de mí’, que la escuchaba cuando iba a la escuela primaria. Spinetta marcó de un modo sólido y eterno todos los corazones. Cualquier persona que escuche su música va a encontrar el despertar eterno de la poesía y el arte. Luis Alberto Spinetta por siempre”.

Richard Coleman: “Encadenado al ánima” (1975)

“Tuve la suerte de que fuera mi vecino por mcuhos años, nos cruzábamos en la panadería, en la farmacia y fui a su estudio a tomar unos mates. Tenía un aura, una presencia increible, era un ser de luz. Una persona inmensa. Lo descubrí como artista cuando tenía 13 años al escuchar Durazno sangrando de Invisible, que me partió el bocho, y me hizo volver a tener interés por la música en castellano. Me gustó como combinaba las palabras. Mi tema favorito es ‘Encadenado al ánima'”.

Santiago Aysine (Salta La Banca): “Cantata de puentes amarillos” (1973)

“Me gusta mucho Kamikaze. De hecho, me lo han obsequiado y ha sido una de mis primeras experiencias vinilo. Pero me toca elegir Artaud, que fue, inexpugnablemente, el disco que me acercó a su obra. Yo, un entusiasta de la alquimia terrenal, y sórdida, me encontré con este personaje celestial y diáfano, que a través de su mejor y más popular repertorio, me enamoró profundamente. Para mí, ‘Cantata de puentes amarillos’ es, por escándalo, la mejor canción del rock argentino de todos los tiempos”.

Abril Sosa (Cuentos Borgeanos): “Penumbra” (1994)

“Si tuviese que elegir mi disco preferido de Spinetta, ese sería Fuego Gris. Sí bien entra en un rubro raro de su discografía, ya que es la banda de sonido de una película, es también uno de los discos en donde se vislumbra a un Flaco completamente despojado; si se me permite, una obra pretenciosa despojada de toda pretensión. La canción que sublima dicha obra, tan ecléctica y personal como las otras, es para mí ‘Penumbra’, por lejos, la canción más hermosa de Luis Alberto Spinetta”.

Patricio Sardelli (Airbag): “Me gusta ese tajo” (1972)

“Un revolucionario, un poeta. Me parece que es el Lennon de habla hispana. Lo recordamos en los conciertos con ‘Me gusta ese tajo’ de Pescado Rabioso, que es mi tema favorito. A nivel nacional, no se había hecho algo parecido y competía con grupos como Deep Purple. Me parece increíble que a alguien de la Argentina se le haya ocurrido hacer algo así. Es un maestro y un ícono a nivel de Gardel“.

La Viola