Spósito confirma que presentará sobre tablas el pedido de renuncia del legislador Rubén López

Así lo confirmó la edil del Frente para la Victoria “lo haré porque aquí hay un caso de abuso sexual, es totalmente diferente a lo expuesto por Juntos Somos Río Negro que dice que le legislador Iud debe tener el mismo tratamiento por otra causa (del asfalto), no es así, aquí hay una acusación firme, no es la primera, de una persona que cometió un acto aberrante” sostuvo la concejal oficialista, luego del rumor que no se iba a presentar en proyecto de comunicación.

“Yo lo voy a presentar el martes, así debamos debatirlo, espero que los otros concejales acompañen, parece que la oposición no desea pedir que renuncie o se expulse a López” señaló.

“Si el proyecto es rechazado, deberán decirle a la sociedad porqué hacen esa defensa” apuntó Spósito.

Según el trabajo en labor parlamentaria, desde JSRN el concejal Clemant, había pedido que también se pida la expulsión del legislador Iud por la causa del asfalto.

Informativo Hoy