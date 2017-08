Spósito defendió la postura de Soria, Horne y Doñate para no expulsar a DeVido

La precandidata suplente por el FPV expresó en radio parte del Aire que “a mí me pareció lo que pasó con Devido el otro día fue una actuación del oficialismo para no sentarse hablar de las cosas que suceden actualmente en el país, Mauricio Macri es el primer presidente que ha asumido siendo procesado, entonces no tendría que estar ocupando el cargo, fue realmente vergonzoso, yo aplaudo aquellos diputados que no se prendieron a esto, dieron bien su explicación” añadió que “el oficialismo está violando un derecho judicial y de última y trabajemos entonces en cambiar también esta justicia que tenemos” afirmó.

“Siempre lo digo, porque analizo la situación, estamos pasando por un gobierno de fascistas, porque ellos suponen levantar banderas de ser transparentes y vienen a darle un golpe bajo a las clases más pobres, por eso creo que es injusto lo que hicieron con DeVido y debería ser la justicia, porque cuando se trató en otros tiempos cambiar el código penal fueron ellos los que no apoyaron las modificaciones, pero discutamos las cosas que pasan actualmente, quieren romper con las estructuras que existen” agregó que “el diputado DeVido, su exposición fue magnífica y tampoco tiene una orden de un juez solicitando una expulsión”.

