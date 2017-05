Total repudio al brutal ataque de dirigentes de la CTA contra policías en la Legislatura provincial

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, repudió el salvaje ataque que manifestantes enrolados en la CTA protagonizaron hoy en Viedma contra efectivos policiales en inmediaciones de la Legislatura provincial.

Al menos siete policías resultaron con heridas por golpes y cortes con elementos contundentes.

El irracional ataque protagonizado por los manifestantes encabezados por el dirigente de ATE Rodolfo Aguiar no solamente es condenable desde todo punto de vista, sino que además vuelve a demostrar que esta dirigencia no tiene otra forma de expresarse que no sea la violencia. Esta vez fueron mucho más allá del ataque a un edificio público o un corte de ruta, sino que su objetivo principal fue agredir a los empleados policiales, como cuando un año atrás atacaron con piedras a una ambulancia en Contralmirante Cordero.

“Esa dirigencia gremial pretende justificar esta barbarie en el rechazo a una ley que cuenta con el apoyo de los representantes del pueblo, y que no representa la más mínima afectación de las cuestiones laborales de los trabajadores rionegrinos a quien este minúsculo grupo de violentos dice representar. Todo lo contrario, el Plan Castello significa no solamente un aporte fundamental para el desarrollo rionegrino, sino la posibilidad de generar miles de puestos de trabajo para nuestros comprovincianos”, manifestó el Mandatario.

El Gobierno provincial exige además a la Justicia que esté a la altura de las circunstancias y tome las medidas necesarias para detener esta locura violenta que se escuda detrás de un supuesto reclamo gremial.

El Gobernador añadió que “el Estado ha sido siempre respetuoso de los derechos de los trabajadores a manifestarse, y durante esta gestión de Gobierno hubo una estricta política de no represión de la protesta. No obstante, este mismo respeto nunca fue evidenciado por estos gremios, cuyos dirigentes habían generado constantes provocaciones en la búsqueda de una reacción policial que justificara una reacción violenta”.

“Nunca lograron su objetivo –agregó-, pero hoy sobrepasaron todos los límites y en un claro ejemplo de barbarie atacaron sin piedad a los policías que lo único que hacían era cumplir con su trabajo y resguardar los bienes públicos que pertenecen a todos los rionegrinos”.

Estos mismos dirigentes son los que luego hablan de “criminalización de la protesta”, tratando de ponerse en el rol de víctimas. Hoy quedó demostrado que son todo lo contrario: son violentos que no dudan en pegarle a otro trabajador, sin importar incluso si se trata de una mujer.

El Gobernador Weretilneck expresó su apoyo y acompañamiento a las víctimas de esta cobarde e injustificada agresión.

Hoy, al llegar la columna de la CTA a la Legislatura, donde se había montado un operativo de seguridad, los manifestantes comenzaron a tirar piedras contra los policías, para luego traspasar las vallas de contención y atacar a los efectivos con distintos elementos contundentes, provocando serias heridas a varios de los uniformados.

Incluso llegaron al extremo de intentar rociar a los efectivos con combustible, en una clara amenaza contra su integridad física. Los restos de combustible quedaron visiblemente identificables en el asfalto.

Hasta el momento se registraron siete policías con heridas de distinta consideración, entre cortes, golpes, contusiones, incluidos el director de Seguridad de la Policía, comisario mayor Antonio Mandagaray, quien sufrió un corte en uno de sus pómulos. En tanto, un oficial se encuentra en observación en el sanatorio local, donde se le realizan los estudios para constatar si tiene fisuras o fracturas en los huesos de la cara, producto también de un golpe.