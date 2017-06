Tragedia en el mar: se hundió un pesquero y hay al menos un muerto

Un hombre murió ayer y otros nueve permanecían desaparecidos, mientras que dos fueron rescatados, tras el naufragio de un buque pesquero marplatense frente a las costas chubutenses, a la altura sudeste de la ciudad de Rawson, en medio de las adversas condiciones climáticas que afectaban la región. Uno de los hombres rescatados del mar permanecía en franca recuperación tras una severa hipotermia, confirmó a Jornada el director del hospital zonal de Trelew, Jorge Vecchio. Al ser consultado por la intervención, el facultativo señaló que cerca de las 16 de ayer recibieron a dos tripulantes rescatados y que uno de ellos llegó sin signos vitales. Se trata del único fallecido confirmado al cierre de esta edición, horas en que fue suspendida la búsqueda para ser reanudada hoy. Son 9 los desaparecidos.

Naufragio

El naufragio fue protagonizado por el pesquero fresquero “Repunte”, frente a las costas chubutenses.

La embarcación particular “María Liliana”, que estaba cerca de donde ocurrió el incidente, del que no se informaron las causas, se dirigió al rescate de los sobrevivientes, con la colaboración de efectivos de Prefectura de Comodoro Rivadavia.

Los tripulantes del “María Liliana” se encontraron con la balsa vacía y tres hombres en el mar, uno de ellos fallecido, otro grave y otro, identificado como Lucas Trillo, en buen estado.

Según se informó, una de las últimas posiciones detectadas del barco fue pasadas las 5:00 del sábado al sureste de la ciudad de Rawson; mientras que el capitán del “María Liliana” recibió la señal de emergencia cerca de las 9:30 y ya a las 10:00 no tuvo más señales. “El operativo es complejo debido a las condiciones climáticas adversas. Hay mar “Fuerza 6”, por eso no había tantos barcos alrededor del Repunte. Están un poco dispersos”, definió una fuente consultada por el sitio web especializado Pescare.

A salvo en Trelew

Anoche Jornada visitó la Guardia de Urgencias donde se encuentra uno de los sobrevivientes. Es un joven de Mar del Plata que llegó hasta la costa de Rawson tras su rescate. Desde allí lo derivaron al hospital Adolfo Margara de Trelew, donde pudo ser salvado milagrosamente de la muerte. Anoche estaba acompañado de un primo que lo fue a visitar y era atendido con sábanas térmicas y las mucamas del nosocomio le prepararon una sopa caliente.

El doctor Jorge Vecchio confirmó que el marino llegó cerca de las 16 a la Guardia de Urgencias, donde se lo pudo reanimar de una hipotermia que ponía en riesgo su sistema cardiovascular.

Hoy reanudan la búsqueda

El mismo temporal que provocó el hundimiento del “Repunte” obligó a Prefectura Naval Argentina a suspender hasta el amanecer las labores de búsqueda y rescate de los 9 tripulantes que aún permanecen desaparecidos.

Así fue comunicado desde la misma institución que informó que los recursos en altamar y los buques que colaboran solo disponen esfuerzos para capear la tormenta.

De los doce tripulantes, dos fueron rescatados con vida y se encuentran en Rawson y Trelew. Se trata de Lucas Trillo y Julio Guaymas respectivamente. Trillo experimentó hipotermia por su permanencia en el agua con baja temperatura y Guaymas, además, presentaba algunos golpes.

Trillo fue subido a la embarcación marplatense María Liliana, mientras que Guaymas y un cadáver fueron extraídos del mar por el helicóptero de Prefectura Naval identificado como PA-40.

Las condiciones climáticas y del mar se modificaron de un modo extremo en la noche del viernes y causaron el naufragio de “Repunte” cuando regresaba a Puerto Madryn con 2 mil cajones de langostinos.

Diario Jornada