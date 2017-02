Tras las escuchas, procesan a Parrilli por no perseguir a Pérez Corradi

Fueron cuatro semanas fatales las que transcurrieron entre el 13 de noviembre y el 10 de diciembre de 2015. Son las que Oscar Parrilli , el ex jefe de Inteligencia del kirchnerismo, retuvo sin enviar a la Justicia un informe que confirmaba datos sobre el paradero en Paraguay de Ibar Pérez Corradi , buscado entonces por tráfico de efedrina.

Por no comunicar esa información a los fiscales que buscaban al prófugo, Parrilli fue procesado ayer por encubrimiento agravado. El juez federal Ariel Lijo fundó en 54 páginas las razones por las que está convencido de que Parrilli cajoneó adrede ese informe, que nunca llegó a manos de los fiscales Juan Ignacio Bidone, de Mercedes, y Franco Picardi, de Capital, que buscaban al prófugo. La información llegó a la Justicia el 22 de enero de 2016, con el nuevo gobierno y la llegada de las nuevas autoridades de la AFI, a cargo de Gustavo Arribas.

Para procesar a Parrilli, Lijo se valió de las declaraciones de testigos, de otros imputados y también de escuchas telefónicas realizadas durante 60 días sobre el teléfono del ex señor 5. Son esas las llamadas grabadas por orden judicial, en las que Parrilli aparece hablando, entre otros, con Cristina Kirchner y en las cuales fue sometido a malos tratos por la ex mandataria.

Por la difusión pública de estas escuchas telefónicas, ayer el juez Ariel Lijo realizó una denuncia ante la posibilidad de que se esté frente a la comisión de un delito.

Esto es lo que ayer mismo había reclamado el propio Parrilli, quien reclamó investigar las filtraciones y responsabilizó por ellas al presiente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Lijo ayer defendió a Lorenzetti por radio. Indicó que el responsable de las escuchas es el juez que las ordenó: es decir, él mismo y no el presidente de la Corte, pues el organismo, indicó, “sólo administra los medios” para hacerlas.

Al dictar el procesamiento de Parrilli, Lijo reprodujo conversaciones que mantuvo el ex jefe de la AFI, pero curiosamente no fueron charlas privadas, sino una entrevista radial en vivo -grabada en secreto-, en la que el ex funcionario se defendía de las acusaciones en su contra.