Unter advierte que sin paritarias no empiezan las clases

“El año que viene no hay inicio de clases. Eso es lo que ya se decidió por mandato de nuestro Congreso”, ratificó ayer la secretaria general de Unter, Patricia Cetera, luego de que el gobernador Alberto Weretilneck cerrara las puertas a la discusión por los salarios para el sector, en el cierre del año.

“Nunca nos dijo el gobernador que no iba a haber paritarias, recién nos enteramos cuando fuimos a Viedma pensando que este ámbito se iba a dar y fue (Gabriel) Belloso (referente de Educación de Río Negro) quien nos dijo directamente que no iba a haber paritarias porque no tienen nada para ofrecer”, señaló la gremialista.

En su paso por Roca, el mandatario provincial advirtió que no habrá convocatoria y que, en cambio, el tema se abordará en el mes de febrero en una reunión de gobernadores “para unificar posturas”.

Igualmente, vaticinó, el ofrecimiento no irá más allá del “17% o el 19%”, dijo, “que es lo que estimamos que van a crecer los ingresos de la provincia”, dijo.

Sobre los recursos, agregó, “van a salir del aumento del consumo y la mayor producción, y si esto no sucede se va a cumplir el déficit que esperamos para el año que viene que es de 2.300 millones de pesos”.

El malestar entre los docentes se acrecentó con las últimas noticias y Cetera lamentó una vez más la postura del gobierno provincial. “Nos preocupa porque dice una cosa, como en la reunión del 15, y después otra”, pero así “sin convocatoria y sin certezas el año que viene no hay inicio de clases”, anticipó.

A través de un comunicado, el gremio expresó que “ha dado sobradas muestras de su voluntad para establecer canales de diálogo. La nueva conducción, tal como se estableció en las primeras reuniones con funcionarios, se trasladó a Viedma, con el objetivo de continuar trabajando en comisiones, a la espera de confirmación de reunión paritaria y precisiones sobre política educativa”.

El martes 27 “se concretaron las reuniones por viviendas y de salud, con resultados favorables como la versión final del Protocolo de Suspensión de la Jornada Escolar. Documento que será puesto a consideración en Congreso. Sin embargo, urge obtener respuesta sobre la situación salarial, condiciones laborales y edilicias, que den garantías a cientos de compañeras y compañeras sobre su continuidad dentro del sistema, con el ejercicio pleno de derechos”, sostuvieron.

Por otro lado, Weretilneck admitió que el pago de salarios sigue “complicado” y mencionó, acerca del cronograma de pagos para los trabajadores estatales, que “estamos previendo cancelar los sueldos el 12 de enero, lo más probable es que empecemos a pagar el 9”.