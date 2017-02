UnTER rechazó la inscripción virtual para cargos docentes

En la audiencia que se realizó en la Secretaría de Trabajo de Río Negro, entre UnTER y el Ministerio de Educación, con el objetivo de tratar la situación de la Escuela Secundaria en la provincia, el gremio rechazó la inscripción virtual, que fuera habilitada por resolución 944/17 del ministerio, en razón de que modifica condiciones laborales y no da las garantías de transparencia que esta instancia requiere.

El gobierno expuso que abrió esta instancia debido a que UnTER impidió las asambleas de concentración. A su vez, el gremio indicó que la inscripción no es obligatoria y si la mayoría los docentes no se inscriben, no se implementará la ESRN en esa coordinación Zonal.

La Secretaria General, Patricia Cetera, expuso que las nuevas resoluciones y el acta se analizarán y debatirán en las asambleas locales y en el Congreso que pasó a cuarto intermedio para el viernes 3 de marzo.

Fuera del temario propuesto, UnTER requirió precisiones respecto de la situación de las Supervisoras de Cipolletti, solicitando la restitución en sus cargos y derogación de las resoluciones que afectaron sus derechos laborales.

Diario Río Negro