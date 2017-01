Vendedores no habilitados en la playa: insultos a inspectores municipales y policías

En los últimos días, el trabajo en conjunto entre la Comisaría 29 y la municipalidad, vendedores ambulantes que no poseen habilitación trataron de impedir se les quite la mercadería “Hemos tenidos algunos contraventores que insultaron y forcejeraron al inspector y a la policía que trabajaban en operativo conjunto en la playa” señaló el comisario Fabio León a Parte del Aire “quedaron demorados a disposición de la Jueza de Paz y ella determinará la situación o la multa, el problema que esta gente no quiere que le secuestren la mercadería pero su situación es irregular y ellos mismo lo saben” indicó el oficial.

Fiesta

“Con respecto a la fiesta del golfo todo fue con normalidad, motos, móviles y personal, más de 20 personas estuvieron abocadas al operativo” manifestó que “incrementamos la seguridad en los barrios para que la gente concurra tranquila a la fiesta, entonces hicimos una presencia importante en todos los sectores de la villa balnearia” aseveró.

“El trabajo es el mismo que venimos planteando la temporada, ahora bien, tenemos un móvil nuevo más y dos motocicletas que llegaron para la comisaría 29°” afirmó León.

