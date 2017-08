Viedma fue excluida de los posibles lugares para la instalación de la central nuclear

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunció hoy la decisión de excluir a todo el ejido de Viedma de los posibles lugares para la instalación de una central nuclear para la producción de energía eléctrica.

La medida se adoptó a partir del rechazo expresado por gran parte de la sociedad de la capital provincial a esta posible radicación. “La planta se ubicará en un lugar que cuente con el acuerdo de la comunidad”, expresó.

Agregó que “no voy a ser el Gobernador que vaya en contra de la opinión mayoritaria de los viedmenses. No tendría sentido porque se dividiría a la sociedad. Hemos visto como la gran mayoría de la comunidad de Viedma se ha manifestado rotundamente en contra de la instalación de la planta nuclear, muchos en silencio y pocos a favor y como gobernantes, debemos escuchar a la sociedad”.

Weretilneck resaltó que no tener en cuenta esta expresión de la comunidad sería una cuestión. “No estoy acostumbrado ni lo hago en ningún aspecto de mi vida política. Por lo tanto, he tomado la decisión que el ejido municipal de Viedma esté absolutamente excluido en el análisis de la instalación de la planta”, reseñó.

En su mensaje a la comunidad, distribuido a través de sus redes sociales y de la Secretaría de Medios, el Gobernador hizo mención que “científicos, personas de la comunidad nuclear y del ámbito de la energía, han manifestado claramente las ventajas de producir energía eléctrica a partir de usinas nucleares con la finalidad de no seguir contaminando a través de motores que consumen gas y consumen gas oil. No obstante, otros sectores de la sociedad han manifestado su rotunda oposición por diferentes motivos, mientras que otros han visto lo positivo de este emprendimiento a partir de las situaciones de falta de empleo, de falta de oportunidades para los jóvenes, con un Estado que está agotado y que no puede dar más trabajo a la gente en Viedma”.

“Como gobernante debo observar, escuchar y fundamentalmente decidir en virtud de lo que opinan las grandes mayorías. Cuando tuve que derogar la Ley de Emergencia Económica o la Prescindibilidad de los empleados públicos de la Provincia lo hice pensando en las angustia de miles de trabajadores que temían perder su fuente de trabajo”, sostuvo.

Respecto del futuro emplazamiento de la planta, el Gobernador consideró que “debemos tener otro enfoque. La planta se instalará en aquella ciudad, pueblo o paraje en el cual la gente lo pida, y la gran mayoría de esa comunidad esté de acuerdo”.