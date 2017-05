Viedma: la central nuclear “estará en la costa atlántica”, afirmó Nación

El subsecretario de Energía Nuclear, Julián Gadano anticipó hoy que la central nuclear “estará ubicada en la costa atlántica” rionegrina. El funcionario nacional llegó hoy a Viedma para avanzar en el anuncio de la planta nuclear en Río Negro. Lo hizo en el Salón Gris acompañado por el gobernador Alberto Weretilneck y el vicegobernador Pedro Pesatti.

Insistió que quedan estudios y definiciones técnicas para su localización, pero afirmó que será en la “costa atlántica”. Afirmó que la inversión estará entre los 7.000 a 8.000 millones de dólares, previéndose su inicio para enero del 2020 y unos 83 meses de construcción.

Gadano explicó que el gobierno nacional decidió diversificar la generación de energía eléctrica, previendo acciones en favor de la renovable -solar y eólica- y la nuclear. En este caso, el subsecretario recordó el convenio firmado en China para la construcción de una cuarta central en Lima (Buenos Aires) y la quinta en Río Negro.

En la conferencia, el funcionario insistió en la determinación gubernamental de aportar información para evitar “el miedo” de la población.

Ayer, también en Casa de Gobierno, expertos y científicos detallaron las características de las centrales nucleares. Uno de los partícipes fue el ingeniero Antonio Godoy, un especialista en estudios de localización de esas instalaciones.

Explicó que “no se ha estudiado sólo la provincia, sino todas las áreas geográficas que pueden afectar o no el sitio de emplazamiento de una instalación. El análisis no es solo del sitio o la región que lo circunda, sino que se puede llegar a miles de kilómetros de distancia. Siempre existe -agregó- una gran cantidad de incertidumbres. Las metodologías consideran esas incertidumbres y se tienen en cuenta en el diseño”.

Se refirió luego a las medidas internacionales que regulan la instalación y funcionamiento de las centrales en todo el mundo. “Hay una pirámide legal y regulatoria, con un fuerte marco de control, inspección y supervisión. Es muy difícil hacer estas actividades sino se respetan las normas”.

Además, el especialista explicó que hay más de 440 reactores de potencia en funcionamiento en unos 200 sitios y en 31 países. Con un porcentaje variable en la generación, que va desde el caso de Francia, con un 76% del total del país, hasta otros casos como Argentina que tiene el 5% o Brasil que tiene el 3%”.

Diario Río Negro