Violentaron su vivienda y amenazaron a la dirigente social Marilina Cardelli

En el mediodía de ayer, Cardelli llegó a su casa y se encontró con un escenario desgarrador. Habían ingresado por cuarta vez a su casa, pero esta vez no solo encontró todo desvalijado, sino que pinturas con amenazas sobre las paredes y el ropero de su habitación.

Según señaló la dirigente social a InformativoHoy “es la primera vez que pintan amenazas incluso mensajes contra la policía”. La vivienda de calle Tarruella al 621 de la villa balnearia también fue usurpada por un sujeto que ahora se encuentra actualmente en la zona de la toma de San Antonio Oeste, previo paso por la ocupación de Las Grutas.

Cardelli consignó que “estoy ante un desamparo con respecto a esto, en menos de un años me ingresaron cuatro veces, ya me robaron muchas cosas, hoy se llevaron hasta el inodoro, habíamos cruzado un hierro para que no accedan por la puerta y además tengo rejas en las ventanas, pero lo que han hecho hoy escribir símbolos y la palabra ‘muerte’ ya es indignante y causa temor” sostuvo.

En el lugar trabajó personal del gabinete de criminalística y de la Comisaría 29°, además se aprecia en la imagen ‘cinco puntos’ que es un tradicional mensaje a la policía por parte de los malvivientes, significa que estuvieron allí varias veces y que no los atraparon.

Es por ello que desde la dependencia insistirán en atraparlos, para ello se encuentra la brigada de investigaciones a cargo de la pesquisa.

Recordemos que Cardelli se presentó como postulante a la defensoría del pueblo y además participa activamente de los movimientos antinucleares y también sociales del ejido sanantoniense.

Informativo Hoy