¿Vuelve Tevez a Boca? La declaración de su representante que ilusiona a los hinchas

Por último, Adrián Ruocco, que acompaña legalmente a Carlos Tevez hace 15 años, dejó aflorar su sueño de verlo nuevamente en Boca jugando la Copa Libertadores 2018: “Es posible, todo tiene su probabilidad. Hoy hay que esperar y todo puede pasar. No quiero tomar partido por algo que no sé, uno se mueve por momentos y veremos cómo termina Carlos la temporada. Pueden pasar mil cosas. Hoy adelantar algo es temerario. Obviamente que a mí me encantaría que juegue la Copa Libertadores con Boca, pero no es un tema que dependa de mí sino absolutamente de la voluntad suya”.