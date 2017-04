Weretilneck confirmó que en mayo se aplicarán los descuentos a docentes por el paro

“Este mes no se pudo instrumentar, porque llegó la información tarde, porque algunos directores se negaron, pero lo que está claro es que en el mes de abril se van a descontar todos los días de marzo. Y todavía tenemos pendiente, que nadie se tiene que olvidar, seis días del mes de octubre del año pasado”, sostuvo esta mañana el gobernador Alberto Weretilneck.

Si bien el depósito normal de los salarios de este mes se había tomado como la intención de descomprimir el conflicto, esta mañana el mandatario cambió la postura.

En diálogo con LU19, calculó que “hoy, los días que están en condiciones de ser descontados son 15. Esto también los docentes tienen que tenerlo en cuenta a la hora de las medidas de fuerza”. “Los sueldos de los docentes los pagan los rionegrinos con su trabajo, con su esfuerzo, no se los paga Weretilneck”, se quejó.

Ante el conflicto por el aumento salarial, insistió con que “el gremio tiene que ser coherente (…) si el año pasado firmó porque la inflación iba a ser alta, este año tiene que firmar porque la inflación va a ser más baja”. Para el titular del Ejecutivo, “una cifra del 35% es impagable, ya deja de ser un problema, porque un numero así ya deja de ser negociable”.

Sobre el rechazo a la reforma en nivel medio, Weretilneck volvió a recalcar el diagnóstico negativo que dieron las últimas estadísticas y cuestionó: “Si queremos defender esto, digámoslo claramente, no nos interesa la calidad de la educación”. “¿Por qué el gremio dice que defiende la escuela publica, cuando en realidad sostiene una escuela pública que lo único que hace es mandar a la calle a miles y miles de jóvenes rionegrinos todos los años?”, planteó.

Refiriéndose a la ESRN, afirmó que “esta escuela se viene hablando desde hace dos años, el gobierno el año pasado le pagó al gremio los sueldos de tres representantes gremiales durante mas de un año y medio. ¿Para qué? Para que el gremio tenga su opinión. Hasta noviembre estuvieron cobrando, entonces no es verdad que la provincia no dialoga, no es verdad que esto fue una cuestión autoritaria”.

“La nueva escuela rionegrina hoy está siendo atacada por el gremio por un problema gremial, político, salarial, etc., pero no vamos a dejar de avanzar en esto”, concluyó.

