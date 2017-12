Weretilneck: “Debemos seguir trabajando para mejorar la vida de las personas con discapacidad”

Con la presencia del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck y autoridades nacionales, sesiona en Bariloche el Consejo Federal de Discapacidad, que tiene como temas principales la inclusión educativa y optimización de la accesibilidad.

“La temática de la discapacidad atraviesa todos los sectores del Estado, por eso es imprescindible generar políticas articuladas que permitan llegar a toda la comunidad, trabajando juntos entre la Nación, las provincias, los municipios y organizaciones de la comunidad”, afirmó Weretilneck en la apertura de la LXXIV Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Discapacidad.

El cuerpo sesiona en San Carlos de Bariloche hasta mañana jueves y los ejes de debate son la educación, la salud inclusiva y la participación ciudadana.

El Mandatario provincial destacó la necesidad de articular las políticas estatales para llegar con las respuestas que la comunidad necesita. “La temática de la discapacidad atraviesa todas las áreas, desde la educación, mediante la integración de los estudiantes y el fortalecimiento de las escuelas especiales y laborales; desde la salud pública para coordinar cómo atender en los hospitales las diferentes discapacidades y con los municipios para la accesibilidad de todos, porque son quienes están más cerca de la sociedad”.

Además, el Mandatario resaltó que “si hay un sector de la comunidad comprometido con la discapacidad son las madres, los padres, docentes y quienes conforman las instituciones, porque todos los días se comprometen para dar aquellas respuestas que el Estado no sabe o no puede dar. Debemos reflexionar esto: cómo generamos una política integral que pertenezca a toda la comunidad y no sean esfuerzos sectoriales”, sostuvo.

Por su parte, Javier Ureta Saenz Peña, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, destacó que “el primer paso que hay que dar es reconocer las limitaciones que tenemos, que no tienen que ver con malas voluntades, sino con falta de perfeccionamiento en la manera de ejecutar nuestros trabajos en los aspectos que aplican a la integración de las personas”.

El funcionario nacional resaltó la importancia del funcionamiento del Consejo, para “compartir las experiencias de cada provincia, y conocernos más. Ese es el país que buscamos: integrado y federal”, finalizó.

Estuvieron presentes en la apertura el intendente de San Carlos de Bariloche, Gustavo Genusso; los ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo y de Desarrollo Social, Nicolas Land; la presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Laura Balmaceda; autoridades nacionales, provinciales y referentes de las 24 jurisdicciones de todo el país.