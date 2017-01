Weretilneck: “Si los gremios no negocian, el 17% sale por decreto”

El gobernador Alberto Weretilneck aseguró que si los gremios “rechazan de plano la propuesta de aumento fijada por el gobierno, el incremento del 17% se firmará por decreto” como así también el porcentaje de pago a lo largo del año.

“Si tienen voluntad de negociar y acordar algo sobre esta propuesta, tienen sólo dos semanas por delante. La propuesta salarial tiene que ver con la inflación esperada para este año que está entre el 17 y el 19 por ciento”, sentenció Weretilneck, durante la inauguración del asfalto de la ruta provincial 82 ayer por la mañana en Bariloche.

En relación al impacto de esta medida en un año electoral, el gobernador señaló que “mucho más impacta no poder pagar los salarios o pagarlos tarde. O no tener insumos en las escuelas u hospitales. Lo que estamos haciendo acá es evitar una crisis de mayores proporciones. Con estas medidas, normalizamos los pagos de salarios y los pago a prestadores y proveedores”.

Recordó que el año pasado, la provincia tuvo un déficit superior a los 2.500 millones de pesos. “Si este año volvemos a gastar más de lo que ingresa va a ser muy difícil poder funcionar y seguir garantizando los derechos de los rionegrinos. Lo importante es que en cinco años de gobierno, jamás tomamos una decisión en contra de los trabajadores”, recalcó el gobernador.

Weretilneck llevó tranquilidad a los dirigentes gremiales: “Se tienen que quedar tranquilos que no se va a tomar ninguna medida de ajuste contra los trabajadores. Simplemente, planteamos suprimir horas extras o guardias que se puedan evitar, que los docentes no hagan suplencias que se puedan evitar, no incorporar personal. Son medidas de ahorro, no de ajuste”.

Weretilneck también remarcó que “el 90% de los gobernadores evalúa mantener una misma postura en cuanto al porcentaje del incremento salarial”. El próximo jueves, está prevista una reunión de los primeros mandatarios provinciales para fijar el porcentaje máximo de incremento salarial.

Descartó también que el gobierno nacional hubiera sugerido el ajuste. “La decisión de reestructurar el presupuesto, bajar los gastos y bajar el déficit es de la provincia. Nación no exigió ni ajustes ni auditorías de cuentas”, dijo.