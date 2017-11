Yo Corro: Hasta el próximo viernes 10 inscribite a precio promocional

– Objetivos alcanzables. Tener paciencia y dar tiempo a nuestro cuerpo para que se acostumbre a la actividad. Cada aprendizaje en la carrera nos permite desarrollar capacidades determinadas y saltarnos un paso supone que nuestro cuerpo se ha quedado sin ese aprendizaje motor.

– Los primeros meses no debes terminar ningún entrenamiento exhausto. Salí a disfrutar y, cuando ya corras 20-25 minutos seguidos, aumentá el tiempo hasta los 30 minutos. Hasta que no corras este tiempo de forma cómoda no pases a realizar entrenamientos de mayor intensidad.

– Estirá después de correr. Así relajarás la musculatura y ayudarás a que el músculo se recupere antes. Por ello, busca una serie de estiramientos de todo el cuerpo y realizalos siempre en un orden concreto para no olvidarlos. Lo más fácil es realizarlos en orden ascendente o descendente en el cuerpo. Este paso será fundamental para prevenir lesiones.